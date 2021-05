Horóscopo do Dia 28/05: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 28/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Poderá ser surpreendido por um amor à primeira vista com alguém totalmente diferente de você, mas cheio de charme.

Dinheiro & Trabalho:

Você vai brilhar no trabalho em equipe, o que lhe dará mais confiança em si mesmo. Também será bom no papel de líder, mesmo que essa não seja uma de suas funções básicas. Sua mente está um passo à frente nas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O amor não espera muito se você está ouvindo os sussurros da sua alma. Há alguém por perto esperando que solte sua couraça e coloque seu ferrão de lado para amá-lo e dar-lhe o que…

Dinheiro & Trabalho:

No que se refere às finanças você saberá como corrigir situações controversas com pouco esforço. Será um ás na economia e descobrirá novas arestas nas quais poderá passar a tesoura das despesas. No trabalho, por sua… Continue lendo o horóscopo do dia horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você vai se beneficiar muito no que diz respeito ao amor. Irá apaixonar-se de forma intensa e irresistível por essa pessoa que conheceu e que se mostrou interessada por você.

Dinheiro & Trabalho:

Será um dia muito produtivo no campo profissional, no qual, conseguirá atingir os objetivos propostos. Os elogios pelo bom desempenho no trabalho irão se sucedendo um atrás do outro. Isso ocorrerá porque o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O amor está no topo da sua agenda e hoje você estará totalmente focado nele. Vai conhecer alguém atraente e interessante e que logo perceberá que nasceram um para o outro.

Dinheiro & Trabalho:

No campo profissional, sua mente está cheia de novas ideias e seria um desperdício não colocá-las em prática. Agora é o melhor momento para dar o melhor de si e continuar com alguns projetos profissionais que são… Continue lendo o horóscopo do dia 28/05 signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Deve estar focado e seguro da iniciativa que vai adotar no plano amoroso e que finalmente terá o resultado desejado. Essa pessoa especial abrirá generosamente o coração.

Dinheiro & Trabalho:

O compromisso e o estresse no campo profissional, não o impedirão de aproveitar o trabalho. Você começará a se entregar com tudo para obter bons resultados. Não tenha medo de dar o seu melhor, pois os frutos que vai colher… Continue lendo o horóscopo do dia 28/05 signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Nos assuntos românticos, você pode obter a resposta que espera, por parte dessa pessoa, se fizer a pergunta certa. Dizer o que vem guardando há muito tempo irá libertá-lo.

Dinheiro & Trabalho:

Você vai executar projetos que darão grande brilho às suas atividades no campo profissional. Vai se sentir muito competitivo, mas saberá dosar suas energias. Também será capaz de melhorar a organização do trabalho e se… Continue lendo o horóscopo do dia 28/05 signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

O amor começa com pensamentos e termina com ações. Você está gerando o terreno fértil para um relacionamento capaz de fazê-lo manter o foco em algo mais poderoso.

Dinheiro & Trabalho:

Lembre-se que o segredo do trabalho em equipe, além de distribuir bem as tarefas a cada membro do grupo, é acima de tudo confiança e comprometimento. No ambiente de trabalho, melhorias na comunicação motivam… Continue lendo o horóscopo do dia 28/05 signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

É hora de sucumbir à pressão e aos sentimentos que estão aumentando por uma pessoa do seu ambiente. Você vai perceber hoje a importância de um amor verdadeiro.

Dinheiro & Trabalho:

Talvez seja um bom dia para lembrar que abundância é a certeza de ser completo e cheio de bênçãos. Ela não se mede em grandes somas de dinheiro em sua conta bancária ou em propriedades em seu nome, mas em… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sua existência vai dar uma guinada total, você deve se preparar para a chegada de um novo amor, aquele que vai ser duradouro e mudará o fluxo de cada parte da sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

No campo financeiro, talvez você possa gastar mais do que projetou ou planejou. É hora de avaliar com mais confiança a possibilidade de adquirir um bem caro, mas importante para sua qualidade de vida. Na área profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você é alguém que vale a pena amar e que pode fazer a outra parte feliz com a força do seu amor, não tenha dúvidas.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje estará com total confiança em sua capacidade de realizar seus sonhos e nos passos que deve seguir. Todos os seus assuntos encontrarão um bom desenvolvimento se você tiver essa boa predisposição. Lembre… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Apesar de um sentimento de desconforto e nervosismo interior, um encontro apenas entre você e a pessoa que gosta pode chegar a um bom término mais cedo do que imaginava. Talvez…

Dinheiro & Trabalho:

Estão aparecendo no horizonte excelentes perspectivas profissionais, você avançará significativamente em sua carreira e brilhará de forma espetacular se tiver começado um novo emprego ou se estiver encarregado de… Continue lendo o horóscopo de hoje 28/05 signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você vai desenvolver um alto grau de autoconfiança. Vai se mostrar decidido e obterá a resposta que espera da pessoa que ama e para quem já declarou seu interesse.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação às finanças, você será uma formiga. Não vai dar muita importância às coisas materiais. Pode até se livrar de alguns pertences valiosos e transformá-los em dinheiro vivo, talvez vendendo-os pela internet. No… Continue lendo o horóscopo de hoje 28/05 signo Touro

