Osasco terá tratamento contra covid-19 em parceria com Instituto Butantan

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou, na noite desta quinta-feira (27), que a cidade de Osasco terá tratamento contra a covid-19, em parceria com o Instituto Butantan.

De acordo com Lins, Osasco foi convidada para participar do programa que oferece tratamento com plasma repleto de anticorpos contra o novo coronavírus por se destacar nas ações de enfrentamento à pandemia. “O plasma convalescente, serve para tratar pessoas já infectadas, agindo como alternativa rápida para tratar a doença e diminuir a gravidade dos casos. O programa inicia nos próximos dias e salvará muitas vidas”, declarou o prefeito.

O plasma é a parte líquida do sangue, e é nele que estão contidos os anticorpos. De acordo com o Instituto Butantan, o objetivo do tratamento usando o plasma é “transferir ao paciente, de maneira passiva, um quantitativo de anticorpos suficiente para combater o vírus”.

Na região, Osasco será a primeira cidade a participar do programa desenvolvido pelo Butantan. No estado de São Paulo, Araraquara, no interior, é um dos municípios que já deu início ao tratamento com o plasma.

