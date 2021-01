Horóscopo do Dia: previsões de hoje (16/01) para o seu signo

Leia as previsões para todos os signos

Horóscopo do Dia para este sábado (16/01/2021). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Possivelmente você pode pensar que depositar uma expectativa grande nessa pessoa não valha a pena e não quer se iludir. Talvez essa pessoa seja exatamente o que precisa para deixá-lo…

Dinheiro & Trabalho: Na área laboral, não lhe será muito difícil escolher certas decisões que não são inteiramente aquelas que você inicialmente tinha em mente. De certa forma, deve visualizar corretamente tudo o que está por vir. Para… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando quer estar com uma pessoa especial, não há nada para impedi-lo, mas quando alguém está destinado a estar com você, não terá razão para olhar para trás. Há uma força gigantesca…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, em geral, saberá como encontrar boas soluções a esses obstáculos que apareceram e tiraram seu sono. A situação pode parecer um túnel escuro, mas você fará uso de todo o seu conhecimento achar a luz no… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Em um universo em que o amor é parte da base principal, nada pode falhar. Está naquele momento da sua vida em que prefere se arriscar e isso será notado. A verdade é que este…

Dinheiro & Trabalho: Está em um momento em que se sente muito inspirado e ansioso para fazer muitas coisas no âmbito laboral e que até agora havia deixado pendentes. Você deve canalizar ativamente esse impulso para dar frutos, já que há.. Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No campo sentimental, está no momento certo de começar um romance e mostrar à pessoa pela qual é apaixonado que está interessado e saber se ela sente o mesmo por você. Algo…

Dinheiro & Trabalho: Está em um ótimo momento na área profissional, portanto não perca tempo em situações absurdas que o afastam das suas metas e seu sucesso. Existem prioridades que você deve identificar na hora. Começa um ciclo… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se reprima ou iniba a si mesmo, tenha confiança na sua capacidade de sedução e de conquistar essa pessoa, e assim você estará dando o primeiro passo para superar atitudes negativas…

Dinheiro & Trabalho: As questões no campo financeiro estão indo muito bem, mas há um risco de exceder suas despesas ou ter uma discussão com seu parceiro por esse motivo. Tente encontrar um ponto de equilíbrio entre o desejo e o controle… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vá mentalmente se preparando para algo muito bonito no campo sentimental com essa pessoa especial, mas antes, deve perder um pouco da timidez e agir de maneira direta com ela…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, receberá propostas interessantes e certas coisas que considerou impossíveis começam a se materializar. Na parte financeira, um sonho se tornará realidade e a fortuna chegará até você no momento.. Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nos assuntos do coração, é bem provável que hoje você fale com alguém que o ajudará muito a resolver suas dúvidas sobre a pessoa que ama e que não sai da sua cabeça. É a hora certa…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas vislumbram uma série de oportunidades incríveis no trabalho que o levarão a se tornar uma das principais referências em seu setor. Continue mantendo os contatos relevantes e os bons relacionamentos que já teve… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Surgirá para você um namoro virtual muito promissor, no qual as situações serão contornadas e, mesmo que não se vejam pessoalmente, haverá várias formas de comunicação que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não tenha medo de tentar repetidamente até quando for necessário para solucionar algo. Não é pecado fracassar, e sim se render diante da adversidade. Depois de muito “apanhar” você está pronto para… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você está amando silenciosamente uma pessoa que o deixa louco e não se atreveu ainda a dar o primeiro passo, hoje será o momento certo de agir de maneira decisiva sem esperar…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, você encontrará pessoas que o motivarão muito, especialmente em seu trabalho, e felizmente agora, em que você deve solucionar alguns problemas rapidamente. Vai abrir a caixa das suas habilidades… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No campo sentimental, a Lua permitirá que você abra seu coração para diferentes ideias que ampliem sua alma. Com a pessoa que gosta terá uma melhor compreensão e poderão…

Dinheiro & Trabalho: Planifique-se melhor nestes dias na área econômica. Conseguir pagar todas as contas bancárias é algo que fará com que você se sinta especialmente bem. Vai lhe custar um pouco mais dar-se alguns caprichos, mas é melhor do.. Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mantenha o amor vivo em seus sonhos e coração porque hoje ele pode estar um pouco mais perto de você. Preste atenção às pessoas ao seu redor. A indiferença nem sempre é isso mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Com relação aos assuntos econômicos, há muito o que fazer especialmente nas parcerias ou dinheiro em conjunto. Confiar à outra parte toda a responsabilidade não é justo. Assuma sua responsabilidade… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa muito interessante pode alcançar sua vida sentimental. Uma nova oportunidade para amar e ser amado, essa pessoa não será capaz de resistir aos seus encantos….

Dinheiro & Trabalho: Definir sua lista de prioridades no campo laboral será muito útil se você deseja alcançar determinados objetivos. Caso esteja procurando um novo emprego, poderá ser beneficiado pela influência dos astros conseguindo o que… Continue lendo o signo Sagitário

