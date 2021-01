Prefeitura de Barueri alerta para riscos dos pombos à saúde pública

A Vigilância Sanitária e o Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Barueri alertam para os perigos dos pombos para a saúde pública.

publicidade

As fezes dos pombos podem transmitir dezenas de doenças, dentre elas a criptococose (inflamação no cérebro e meninges), a salmonelose (infecção intestinal) e histoplasmose (infecção pulmonar provocada por um fungo). As penas, piolhos e ácaros dessas aves podem causar dermatites e alergias.

Os sintomas geralmente são a falta de ar, espirros constantes, coriza, fraqueza e dores musculares intensas. Deve-se, portanto, evitar aproximação e qualquer tipo de contato com essas aves, e orientar crianças a não correr atrás de pombos para provocar revoadas.

publicidade

Quem se alimenta da carne de pombo pode contrair a toxoplasmose, doença grave, cujos sintomas são similares à de uma gripe ou da dengue. Nas gestantes, os riscos são a má-formação no feto (microcefalia, macrocefalia) e até o aborto em casos mais graves.

O que fazer para combater a superpopulação de pombos:

Primeiramente, diminuir toda e qualquer forma de abrigo, oferta de alimento e água a esses animais. Lembre-se: não deixar a água parada contribui também para a eliminação de focos de dengue.

publicidade

Recomendações:

– armazenar lixo em embalagem com a boca amarrada, em lixeira que impeça o acesso de animais e em horário próximo ao da coleta;

– manter rações de animais e alimentos de pássaros em local fechado na residência;

– não alimentar pombos nem jogar restos de alimentos em logradouros públicos e em terrenos baldios;

– denunciar estabelecimentos comerciais e residências que contribuem para a proliferação da população de pombos.

Dificulte o acesso: A preocupação com os pombos deve começar já na construção dos imóveis, com o impedimento do acesso de animais às áreas como quintais, frestas de telhados e forros, aparelhos de ar condicionado.

Dicas:

– adequação de estruturas metálicas e de madeira de garagens, toldos, lavanderias etc;

– instalação de telas em locais de fácil acesso às aves;

– implantação de estruturas pontiagudas em telhados e beirais que impeçam o pouso das aves.

Manutenção

Como as zoonoses são transmitidas essencialmente pelas fezes dos pombos, deve-se tomar as seguintes precauções por ocasião da lavagem de áreas afetadas:

– usar óculos de proteção, máscara, luvas e botas;

– umedecer bem as fezes em solução de água sanitária ou quaternário de amônia e água na mesma proporção;

– utilizar vassouras e pano úmido.

Lembretes:

– a responsabilidade pela manutenção e adequação dos imóveis é dos proprietários;

– matar pombos é crime previsto na Lei Federal nº 9.605/98 (de crimes ambientais) e também na Lei Federal 1095/19 (maus-tratos a animais) e sujeitam os infratores a pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

Telefones úteis

(11) 4163-1049 (Vigilância Sanitária de Barueri) – Denúncias

(11) 4198-5679 (Departamento de Zoonoses de Barueri)