Horóscopo do Dia | Previsões para esta quinta-feira (09/04)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (09/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Dias muito intensos estão chegando, o eflúvio da lua cheia de hoje o ajudará a separar bem o que são emoções, desejos, impulsos e o que realmente são sentimentos por essa pessoa que lhe atrai. Você…

Dinheiro & Trabalho: As previsões de emprego são favoráveis ​​neste período que você está vivendo, porque finalmente seus méritos serão reconhecidos e você se sentirá seguro e estável em seu trabalho. É possível que… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Mostre seu temperamento e não fique inibido ou calado quando estiver na frente de quem gosta. Você tem um magnetismo que não explora, por isso, é melhor expressar seus sentimentos para a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará em seu trabalho uma situação que exigirá todo o seu conhecimento para resolvê-lo com sucesso. Você deve concentrar sua atenção e colocar em prática a experiência adquirida. É… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve ser um pouco mais realista no amor e enxergar a sua realidade, quem você gosta, o que deseja, o que lhe faz feliz, com isso claro, você pode de repente começar um caso de amor com alguém que…

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você tem lutado para chegar onde está. Lembre-se do caminho que você tomou e permaneça nele, mas sempre evoluindo financeiramente. É possível um futuro melhor… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O que você sonhou nos últimos dias começa a se materializar e, pouco a pouco, você recupera a harmonia perdida e pode corrigir erros, encerrar situações tristes e iniciar um período de conquista…

Dinheiro & Trabalho: Embora haja alguns atrasos, existem planos econômicos que estão surgindo em seu presente astral. Mantenha a esperança e, acima de tudo, o entusiasmo, porque, apesar de alguns… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está no limiar de um novo relacionamento sentimental, com alguém que irá se relacionar intensamente pela web, no qual seus desejos serão realizados, porque agora o amor se torna realidade em sua…

Dinheiro & Trabalho: Nesses dias, você ficará lisonjeado com as palavras de elogio de um chefe ou colega de trabalho, tome-os como um estímulo para continuar sempre melhorando. Várias mudanças surgem em… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nada acontece por acaso, mesmo o que você sofreu no amor. As lições aprendidas são inestimáveis ​​para o presente, por isso não perca a esperança de encontrar alguém, que já está por perto, mas somente com…

Dinheiro & Trabalho: Se você estiver com problemas, deve abandonar todas as idéias pessimistas. Lembre-se de que em outras ocasiões você conseguiu superar obstáculos e situações piores. Aproveite as… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você notar qualquer distanciamento da pessoa que gosta, não desanime ou pense que o interesse morreu. Ela precisa de uma dica sua. Expresse seus sentimentos com gestos tangíveis e não apenas com…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe, porque apesar do que você está ouvindo agora, as coisas não são ruins para você no aspecto financeiro. Com a lua em seu signo de Libra, as portas que estavam fechadas se… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Bem-vindo ao que a vida lhe dá em amor. Há momentos em que só se deve aceitar, sem lutar contra a corrente, porque é o melhor para você. Uma surpresa está chegando e sua vida amorosa mudará de um…

Dinheiro & Trabalho: Uma nova amizade no trabalho será muito construtiva, porque ela não apenas compartilhará conhecimento e apoio, mas também porque pode contar com sua experiência profissional para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje ou amanhã você poderá descobrir os sentimentos de alguém que até agora se manteve indiferente. Alegria, emoções incontroláveis ​​no amor surgem de repente. Você passa a ver tudo de uma maneira…

Dinheiro & Trabalho: A partir desses dias, você se encontrará no meio de um estágio de crescimento econômico, mas tome cuidado para não o desperdiçar. A partir desse momento se consolida algo instável e… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há uma surpresa associada a alguém que você não vê há muito tempo. Tudo o que parecia impossível agora assume um nuance diferente com essa pessoa, esse distanciamento provocou nos dois um…

Dinheiro & Trabalho: Um processo de mudanças e cortes em seu trabalho pode preocupá-lo, porque agora estamos em um estágio de incertezas, mas não se deixe impressionar por comentários adversos. Não… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo já começou, a felicidade chegará à sua porta. O amor virá graças à energia de suas ações, ao poder de sua presença. Você tem tudo o que precisa para ser feliz, apenas espere a pessoa certa cruzar seu…

Dinheiro & Trabalho: Começam a aparecer resultados mais do que satisfatórios em suas finanças. Seus planos foram bem elaborados e mesmo nas atuais condições, a prova é mais do que evidente a partir de… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A posição da Lua o envolve com um magnetismo que aumenta suas qualidades sedutoras. Isso é particularmente interessante, pois agora a pessoa certa entrará em sua vida. Portanto, não se deixe…

Dinheiro & Trabalho: A tarefa de hoje é colocar as coisas em prática e não apenas agir por impulso ou por cobrança. Por outro lado, a sorte está tocando você muito de perto agora. Com astúcia e inteligência para… Continue lendo o signo Peixes

