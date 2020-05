Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quarta-feira (20/05)

Horóscopo do Dia para hoje, quarta-feira (20/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As experiências que tem vivido com seu parceiro os ajudarão a se apoiarem mutuamente e isso terá um impacto positivo no ambiente doméstico. Se você é solteiro, está prestes…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho acabará sendo uma parte secundária da sua vida. Você tem pensado em um futuro realmente promissor, cheio de sucessos. Nunca se detenha, mesmo que as coisas não funcionem tal qual como… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As estrelas vão encher seu ambiente de amor. As emoções serão mais sutis e suaves e você conseguirá entender sem palavras o que seu parceiro lhe dizer. Se você é solteiro, está chegando…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma parte importante da sua vida e, em essência, é o que move tudo o que é importante para você. Neste momento, será decisivo que dê a ele o papel que lhe corresponde. Não ficar sobrecarregado… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje não vai querer fazer nada, a não ser se conectar com seu parceiro e ser mimado e abraçado deixando-se levar pelo amor. Tente fazer algo diferente para aproveitar cada momento…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite as pequenas oportunidades que acabam sendo decisivas em muitos aspectos na sua vida profissional. Quando um cliente chega, percebe que ele está em uma situação tão negativa quanto você. Nesse… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Durante o decorrer do dia, terá uma agradável sensação de ternura e paixão que o aproximará mais da pessoa amada. Terão bons momentos. Aproveitem! Se você é solteiro, prepare-se…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode ser a causa de uma série de mal-entendidos. Gestões com documentos e papelada são uma realidade nos dias de hoje. Você não para de procurar uma alternativa para tudo ao seu redor. Chegou… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje você dará liberdade à sua criatividade para criar algo belo para o seu parceiro. Vai deixar tudo de lado para se dedicar totalmente à pessoa amada. Se você é solteiro, não procure…

Dinheiro & Trabalho: Esta lua está trazendo à tona alguns sentimentos ocultos, as emoções estão acima do dinheiro. Se em seu dia você ficou bravo com a grande quantidade de dinheiro que tinha para dar e oferecer a outras pessoas… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje fará tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar uma atmosfera calorosa no amor, dando à vida de vocês um novo significado, com momentos de pura felicidade. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: O emprego é uma fonte de preocupação que pode ser aterrorizante para uma pessoa especialmente materialista como você. Chegou a hora de dar um pouco mais de atenção a certos problemas pessoais. A família…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo do amor, você dá passos firmes, parece ser a receita certa para se aproximar da pessoa amada. Seu parceiro adora isso. Será um dia em que os beijos terão um sabor especial…

Dinheiro & Trabalho: A quantidade de dinheiro que você ganha pode até ser muito maior. O tempo sempre estará presente em sua vida, como fator principal e, se você o investir, espere que seja por uma boa quantia. Por mais que… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A energia da Lua traz para você, no plano do amor, carinho e tranquilidade. Seu desejo de ir com seu parceiro rumo ao infinito aumenta. Planeje tudo com cuidado. Se você é solteiro, está…

Dinheiro & Trabalho: Enfrentar tudo o que está incomodando você será algo necessário no plano laboral. À distância, pode ver as coisas de maneira diferente e terminar o dia com uma outra atitude. Verá que nada é tão terrível… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu relacionamento amoroso triunfará se as coisas estiverem claras para ambos. Vão sentar e falar em mudanças e planos para o futuro como casal. Se você é solteiro, está no caminho…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho se tornará uma espécie de enorme desafio que fará você ver as coisas de maneira diferente. Vai ver que o que pensava que seria um retorno tranquilo à rotina, mesmo de forma moderada, acabará… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os sonhos com seu parceiro podem se concretizar e se são parte de um objetivo comum muito melhor. Tente alcançar a plenitude máxima como um casal. Se você é solteiro, encontrará…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro pode ser uma pequena parte do problema que você está enfrentando. Se, em qualquer parte da sua vida, descobrir que pode ver uma história perfeita terminando bem, vá em frente. Por mais… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai se sentir contente e protegido pelo seu parceiro. Dias assim reforçam o amor e a paixão no relacionamento. Deixe-se mimar. Se você é solteiro, o tempo de solidão ficará para trás…

Dinheiro & Trabalho: Seus recursos podem estar chegando ao fim. Por mais que esteja vendo que as coisas não estão indo bem, você precisa continuar. Dizer adeus a uma boa quantia de dinheiro não significa que deva deixar de… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com seu parceiro, conseguiram manter um equilíbrio emocional, não faltando diálogo nos conflitos, o que ampliou o amor para emergir vitoriosos de todas as crises. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: É um momento em sua vida em que as coisas parecem que estão totalmente bloqueadas, seu pior medo é não ter o dinheiro necessário para enfrentar determinados pagamentos. Tenha cuidado… Continue lendo o signo Áries