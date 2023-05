“Jamais será esquecida”, diz Lula sobre Rita Lee

Nesta terça-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira, aos 75 anos. “Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, escreveu, no Twitter.

“Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro”, completou o presidente Lula, que solidarizou-se com os filhos de Rita, Beto, João e Antônio, familiares e amigos.

Rita Lee faleceu na noite desta segunda-feira, em sua residência, na capital paulista. Ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021 e, desde então, fazia uma série de tratamentos. O velório será nesta quarta-feira (10), em São Paulo, e aberto ao público.

