Kauan, da dupla com Matheus, compra mansão em Alphaville por R$ 6,5 milhões

Tem morador novo chegando em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O cantor sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, comprou uma mansão luxuosa avaliada em R$ 6,5 milhões no reduto dos famosos.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do “O Dia”. O imóvel de 760 m² tem 729 m² de área construída, com cinco suítes, cozinha, salas de estar, jantar e de TV, além de área de lazer, piscina com borda infinita e oito vagas de garagem.

O corretor Bruno Ivanoff afirmou à coluna que Kauan, que vinha procurando um lar para chamar de seu na região há alguns meses, se apaixonou pela mansão. “Fica em local alto do condomínio, vista para a montanha em todos os ambientes, é nova e moderna. Ele será o primeiro morador”, declarou.

Em Alphaville, o cantor de sucessos como “Nosso Santo Bateu” e “Que Sorte a Nossa” será vizinho de artistas como Simone Mendes, Rodrigo Faro, Luíza Sonsa, Geraldo Luís, Luan Santana, Kevinho, Lexa e MC Guimê, Eliana, entre outras celebridades que moram no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

