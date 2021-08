Filhas de Gugu rebatem críticas e piadas por desabafo sobre Porsche: “Assunto muito mais sério”

Marina e Sofia Liberato, de 17 anos, filhas gêmeas Gugu Liberato, fizeram novos vídeos para rebater as críticas e piadas feitas após elas reclamarem de não terem tido autorização da tia, Aparecida Liberato, que administra a herança bilionária deixada pelo apresentador, para comprar um Porsche.

As gêmeas afirmam que o vídeo com o desabafo vazou sem o consentimento delas e que a questão do Posche foi tirada do contexto. “Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo… Sugiro assistirem o vídeo inteiro (confira abaixo) para entenderem o contexto. Na verdade, não se trata da compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso”, declarou Sofia. Marina também fez um desabafo no mesmo tom.

As irmãs acusam a tia, Aparecida Liberato, de mentir, omitir informações e manipular o irmão delas, João Augusto. Além disso, afirmam que o vídeo com essas acusações (assista abaixo) foi feito com objetivo de ser um relato à Justiça, que não deveria ter sido vazado à imprensa e que tomarão medidas judiciais sobre o vazamento.

O trecho do vídeo no qual as filhas de Gugu lamentam não terem tido autorização para a compra de um Porsche e terem de se contentar com um carro “da metade do preço”, rendeu uma série de piadas na internet.

