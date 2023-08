Larissa Manoela renuncia fortuna de R$ 18 milhões e detalha crise com os pais: “Jamais vou deixar de amá-los”

Larissa Manoela renuncia fortuna de R$ 18 milhões e detalha crise com...

A polêmica entrevista de Larissa Manoela ao “Fantástico”, da TV Globo, na noite deste domingo (13) rendeu comentários na Internet. Na ocasião, a atriz de 22 anos acusou os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, de esconderem as movimentações financeiras relacionadas à sua fortuna e diz que prefere abrir mão do patrimônio estimado em R$ 18 milhões do que levar o caso à Justiça.

Na reportagem, Larissa revelou que as discórdias na família começaram assim que ela completou 18 anos. “Eu só queria entender esse negócio, como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”, explicou.

Assim como foi divulgado pela Globo no final de semana, Larissa Manoela pedia dinheiro aos pais até para comprar coisas pequenas, como milho verde e sorvete quando ia à praia com amigos.

Segundo o “Fantástico”, Larissa é sócia do pai em três empresas responsáveis por administrar todo o seu patrimônio: a Dalari Produções e Eventos pais e filha seriam sócios igualitários, com 33%, cada. Mas, segundo a atriz, ela detém apenas 2% da sociedade.

A segunda empresa aberta em 2020, a artista é a única proprietária, mas uma cláusula no contrato transfere os poderes aos pais, sem autorização de Larissa. Uma terceira empresa seria administradora de todo o patrimônio conquistado por Larissa ao longo de sua carreira, com 33% das ações para cada um, mas ela diz que isso nunca aconteceu.

Ainda durante a entrevista, Larissa expôs algumas conversas que teve com os pais. Em um dos áudios, Silvana se revolta com a filha: “Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é de cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz.

Larissa diz que tentou negociar, mas sem êxito. “A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, ressaltou a atriz.

“Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida ela está cicatrizando, e que meus pais jamais vão deixar de ser meus pais, jamais vou deixar de amá-los”, completou, emocionada.

O que dizem os pais de Larissa Manoela

Em carta enviada ao “Fantástico”, a defesa dos pais da atriz chama a filha de mentirosa. “Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade […] na qual constava clara e expressamente o percentual dela, de 2%”, diz a carta.

“Também não é verdadeira a informação de que ela não teria acesso a dinheiro no dia a dia. Primeiro, porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou”, continua a defesa de Silvana e Gilberto.

O casal afirma também que a filha evita contato com os pais e “acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo”.

Virou meme

Nas redes sociais, a polêmica familiar tem sido um dos assuntos mais comentados desde então, rendeu algumas discussões em favor da atriz e virou assunto para memes. “Chefe, me desculpa o atraso, Fui dormir tarde esperando a entrevista da Larissa Manoela e perdi ahora”. “A homenagem do Dia dos Pais da Larissa Manoela para o pai dela no Fantástico está tão linda”.

“Larissa Manoela abrindo mão de R$ 18 milhões e depois falando que consegue recuperar esse dinheiro porque é jovem é algo que mexeu comigo, não vou negar”, escreveu um internauta. “O caso Larissa Manoela é uma excepcional oportunidade para que o Legislativo proponha leis para proteger as crianças que trabalham desde cedo no mundo da arte e da cultura”, diz outro.