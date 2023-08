Ladrão rouba farmácia, colide carro durante fuga e acaba preso em Osasco

Um homem envolvido no roubo a uma farmácia foi preso em flagrante por policiais militares durante tentativa de fuga, no Quitaúna, em Osasco. O caso aconteceu na última sexta-feira (11).

A equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi informada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o crime em andamento, na rua General Florêncio.

Durante as buscas pelos criminosos, um dos envolvidos foi localizado tentando fugir com o veículo usado no roubo. O homem não obedeceu a ordem de parada dos policiais e foi detido após bater em outro carro. Ele foi conduzido ao 5º Distrito Policial de Osasco e permaneceu preso.

