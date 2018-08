Leo Dias afirma que atriz da Globo é garota de programa

O sempre polêmico colunista Leo Dias soltou mais uma “bomba” em sua coluna. Ele afirmou que uma atriz da Globo ganha uma renda extra como garota de programa, cobrando R$ 5 mil pelos serviços.

Ele não revelou o nome da atriz, afirma apenas que trata-se de uma profissional contratada por obra pela emissora carioca.

“Ela cobra R$ 5 mil e faz de tudo, se é que me faço entender. As únicas restrições são quanto a filmar e fotografar o momento”, escreveu Leo Dias em sua coluna no jornal O Dia.

Ai, gente, quem será? #ContaLeoDias