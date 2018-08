Após denúncia anônima, GCM de Osasco prende traficantes no Padroeira

No sábado (4), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco recebeu uma denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas no Conjunto Vitória, ao lado de uma escola, no Jardim Padroeira, zona Sul, e foram averiguar.

No local, os GCMs viram dois indivíduos e decidiram abordá-los, encontrando uma sacola plástica com 55 pinos de cocaína, 5 porções de haxixe, 17 pedras de crack, 41 porções de maconha, além de R$ 44,00.



Indagados, os suspeitos confirmaram que comercializam as drogas e haviam vendido um pino de cocaína para um usuário, que fugiu ao ver a viatura.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para a Delegacia Seccional de Osasco, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e suas prisões foram ratificadas pela autoridade de plantão. Ambos foram colocados à disposição da Justiça e responderão por tráfico de entorpecentes.