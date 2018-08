Comandante do 14º Batalhão é homenageado na Câmara de Osasco

O Tenente-Coronel PM Luiz Antônio Rosa recebeu, na noite de segunda-feira (6), homenagem do Poder Legislativo municipal. Em Sessão Solene, foi realizada a entrega de Cartão de Prata ao Comandante da Polícia. O evento contou com a presença de familiares, amigos e autoridades militares e municipais.

Ao subir à tribuna, o Tenente-Coronel mostrou-se emocionado e agradecido pela honraria. Dedicou o Cartão de Prata aos seus familiares, companheiros de farda e amigos, e explicou o valor da honraria. “Este cartão tem um valor muito grande, representa trabalho, suor, dedicação, lágrimas e sacrifícios. Estão estampados nele os rostos dos cidadãos de bem, das pessoas que fazem parte da nossa cidade, de todos que precisam da nossa corporação”, finalizou.

A homenagem concedida foi criada na Câmara Municipal em 1986. Tem como finalidade agraciar instituições de reputação ilibada, íntegra e que tenham prestado relevantes serviços ao Município. Essa honraria também é entregue a personalidades que tenham contribuído com alguma benfeitoria específica e relevante à cidade. Cada vereador pode conceder dois Cartões de Prata ao ano.

O Tenente-Coronel PM Luiz Antônio Rosa exerceu diversas funções na PM de São Paulo. Entre elas, destacam-se as de Comando de Força de Patrulha Oficial de Inteligência, Oficial de Justiça e Disciplina, Comandante de Companhia, Oficial de Relações Públicas, Chefe de Divisão Operacional e Subcomandante de Batalhão.

Ele possui formação acadêmica em Direito, com especialização lato sensu em Direito Penal, Direito Penal Militar e Processo Penal. Graduou-se, ainda, em Teologia. Em junho de 2017, assumiu o comando do 14º BPM/M, onde sempre teve marcante atuação em trabalhos de valorização humana e desenvolvimento intelectual do Policial Militar.

O Comandante tem desenvolvido importante papel como Coordenador Regional do Projeto Polícia e Igreja, iniciativa dos PMs de Cristo em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

No projeto, o homenageado congrega a assistência de capelania voluntária prestada ao efetivo do CPA/M-8, cujo foco principal resume-se à valorização do policial militar como ser humano, à melhoria da motivação profissional, saúde mental e emocional do policial militar, além da prevenção primária do crime e da violência.