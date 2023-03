Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda vão contar com novos trens

A Viamobilidade, concessionária que opera os trens da Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda recebeu hoje (28) o primeiro dos 36 trens, produzidos pela francesa Alston, que serão utilizados nos dois ramais.

Segundo a empresa, o trem entrará em fase de testes para garantir a segurança dos passageiros, e estará operando em breve.

Cada trem pode transportar até 2,6 mil pessoas, e conta com tecnologias modernas de contagem de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, e outros atributos de segurança.

Ainda de acordo com a concessionária, a composição conta com assentos confortáveis e ar-condicionado, além de serem leves e serem dotados de janelas e portas amplas, com durabilidade de mais de 40 anos.