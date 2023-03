Fatec Osasco e Prefeitura oferecem 11 cursos gratuitos de qualificação profissional online

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia) do governo estadual, abre nesta quarta-feira (1º) as inscrições para 11 cursos gratuitos de qualificação profissional. Os cursos são oferecidos no formato online.

As aulas são liberadas semanalmente. No dia 6 de março, estarão disponíveis os conteúdos dos cursos de: auxiliar de logística, técnicas de vendas, atendimento ao cliente e auxiliar administrativo. Dia 10 é a vez do curso de informática básica ser liberado.

Os cursos de portaria, empreendedorismo e sistema de gestão de qualidade entram na plataforma dia 13 de março. Na semana seguinte, dia 20, será a vez dos cursos de técnicas de liderança, gestão de processos e finanças pessoais serem liberados.

As inscrições devem ser feitas a partir de amanhã (1º), no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br.