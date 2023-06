Manoel Soares deixa TV Globo: “Hoje encerro um capítulo da minha história”

O apresentador Manoel Soares afirmou nesta sexta-feira (30) que se desligou da TV Globo, emissora a qual trabalhou por seis anos. A informação foi publicada nas redes sociais.

“Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional”, disse Manoel, no vídeo. “Foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude, através de reportagens, ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para a paternidade e por aí vai”, escreveu na legenda. “Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro para escrever com vocês”, finalizou.

O desligamento do apresentador também foi comunicado pela TV Globo, em nota. Com a saída de Manoel e as férias de Patrícia Poeta, o “Encontro com Patrícia Poeta” será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte da equipe da atração. Com a volta de Patrícia no dia 17 de julho, o programa terá novidades no formato.

