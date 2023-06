Prioridade na matrícula de irmãos na mesma escola agora é lei em Osasco

A prioridade de matrícula para irmãos na mesma unidade escolar agora é garantida por lei em Osasco. A nova legislação foi sancionada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) na última semana e publicada na edição da Imprensa Oficial (IOMO) de quarta (28).

O vereador Laércio Mendonça (PSD), autor do projeto que originou a lei, explica que o objetivo é garantir legalmente o direito aos pais e alunos. “É uma lei que vai assegurar a dignidade das nossas famílias, trazendo mais segurança e conforto”, disse.

Ainda de acordo com o vereador, a medida que vai ajudar muito o sistema educacional do município, beneficiando, sobretudo, as famílias osasquenses cujos filhos estudam na rede municipal de ensino.

