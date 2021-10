Matheus, da dupla com Kauan, coloca mansão em Alphaville à venda por R$ 16 milhões

O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, colocou sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, à venda por R$ 16 milhões. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (26), por Leo Dias, no “Metrópoles”.

O imóvel luxuoso tem 1.102 metros quadrados. Entre os atrativos estão sala com home theater e adega, sala com piano, brinquedoteca, deck de madeira, varanda com piscina, área gourmet e jardins. Há ainda um estúdio para gravações de músicas no subsolo da mansão.

Enquanto Matheus pretende vender sua mansão, quem chegou recentemente em Alphaville, reduto dos famosos, foi Kauan, que faz dupla com ele. Em agosto, o sertanejo comprou uma mansão luxuosa avaliada em R$ 6,5 milhões, com cinco suítes, cozinha, salas de estar, jantar e de TV, além de área de lazer, piscina com borda infinita e oito vagas de garagem.

Em Alphaville, os cantores de sucessos como “Nosso Santo Bateu” e “Que Sorte a Nossa” são vizinhos de artistas como Simone Mendes, Rodrigo Faro, Luíza Sonsa, Geraldo Luís, Luan Santana, Kevinho, Lexa e MC Guimê, Eliana, entre outras celebridades que moram no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

