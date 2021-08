Mercado Livre abre vagas de emprego em Osasco

Com sede em Osasco, o Mercado Livre tem mais de 50 vagas de emprego abertas para trabalhar na cidade anunciadas no portal Vagas.com.

São 20 vagas de auxiliar de logística exclusivas para pessoas com deficiência. Exige-se ensino médio completo e comprovação da deficiência por laudo médico atualizado. O salário não foi divulgado.

Também há 10 vagas abertas no Mercado Livre em Osasco para o cargo de Representante de Customer Experience junior/trainee.

A empresa também tem 20 oportunidades para a função de representante de atendimento jr. O salário é entre R$ 1,3 e R$ 1,4 mil. Entre os requisitos estão ter curso de graduação, tecnólogo, técnico ou cursando superior nas áreas de administração, marketing, logística e tecnologia, além de ter conhecimento e facilidade com tecnologia.

Para pessoas com deficiência também há duas vagas de representante de recuperação de crédito, com salário de R$ 1.400,00 mais remuneração variável (de acordo com performance e alcance de metas).

Em todos os cargos a empresa oferece benefícios como assistências médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, restaurante interno e seguro de vida, entre outros.

Clique aqui e confira mais informações e como se candidatar às vagas de emprego.

Ranking

O Mercado Livre foi apontado como a melhor empresa para se trabalhar em Barueri, Osasco e região na categoria acima de 1.000 funcionários em ranking da consultoria global Great Place to Work (GPTW).

MERCADO LIVRE LIDERA// Ranking aponta melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região