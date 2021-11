Mulher ajuda no parto da amiga e descobre que seu marido é o pai do bebê

Depois de ajudar a melhor amiga durante o trabalho de parto, uma mulher descobriu que o pai do bebê era o seu próprio marido. O caso aconteceu no Arizona, Estados Unidos, e viralizou nas redes sociais.

Hailey Mae Custer, de 28 anos, contou sobre a traição no TikTok. Ela disse que a desconfiança surgiu quando viu a filha da amiga e notou que ela tinha uma marca de nascença no pescoço idêntica a do marido, de 36 anos. “Eu estava trocando o bebê. Quando ela virou o pescoço, o sinal de nascença apareceu”, disse a norte-americana.

“O choque tomou conta de mim. Quando descobri que minha amiga estava parada ao meu lado, olhei para ela e dava para perceber. Ela não conseguiu dizer nada, apenas abaixou a cabeça e olhou para o chão, e eu simplesmente soube ali”, continuou Hailey, no vídeo, que já tem mais de 4 milhões de visualizações.

A traição foi confirmada após Hailey confrontar o marido, que agora é seu ex. Em entrevista ao “The Sun”, ela disse que foi traída com ao menos 30 mulheres durante o casamento. Além da filha da amiga, o ex-marido de Hailey teve outros dois filhos com mulheres diferentes enquanto estava casado com ela.

A norte-americana, que tem quatro filhos, afirmou ainda que perdoou a amiga e o ex-marido e decidiu seguir em frente. Ela disse que conseguiu superar o trauma e já encontrou um novo amor.

