Mulher ateia fogo em outras duas durante briga dentro de bar em Cotia

Uma mulher teve o corpo queimado após uma discussão dentro de um bar, no Jardim Sandra, em Cotia. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (13) e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

publicidade

Nas imagens, duas mulheres aparecem dançando, se abraçam e começam a discutir, por volta das 9h. Uma delas derrama sobre o próprio corpo um líquido inflamável, que estava num galão de cinco litros, e aparenta pirraçar a outra, que está com um isqueiro na mão.

Uma terceira mulher aparece durante a confusão e acende o isqueiro perto do líquido derramado no chão, atingindo as outras duas. As imagens são fortes.

publicidade

Uma das vítimas teve 80% do corpo queimado e foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, segundo o R7. A outra sofreu queimaduras nos braços.