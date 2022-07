Mutirão Amor por Osasco contempla região dos Portais

A nova etapa do Mutirão Amor por Osasco, que começou nessa segunda-feira (4) e vai até sábado (9), está contemplando os bairros Jardim Bonança, Portal D’Oeste I e II.

Nesses dias, a região receberá ações conjuntas das secretarias de Serviços e Obras, Meio Ambiente, Habitação, Transporte e Mobilidade Urbana, Saúde, Assistência Social, entre outras, para a execução de serviços como poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, manutenção de sinalização viária, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.

Na terça-feira (5), às 19h, o prefeito Rogério Lins e os secretários municipais se reúnem com a comunidade do bairro na Emef Professor Manoel Barbosa de Souza (Rua Ivone Mafra Pereira dos Santos, 88, Jardim Bonança), para discutir as demandas para a região.

