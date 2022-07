CEMEI Palmares, em Osasco, é reformada pela Prefeitura

A entrega da reforma da CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria da Conceição Silva da Paixão, no Parque Palmares, foi realizada nessa segunda-feira (4) pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE).

A unidade, que atende mais de 550 alunos, recebeu revisão e adequação da cobertura, revisão elétrica e hidráulica, troca de pisos, portas e janelas, pintura interna e externa, manutenção nos banheiros e nas salas de aulas.

“Aqui a gente cuida do maior patrimônio das famílias osasquenses, que não é carro e nem casa, mas sim, seus filhos. Estamos transformando a educação no município, com melhor infraestrutura, valorização dos servidores, avanços na tecnologia, merenda de qualidade e uniformes top. Além de tudo isso, ainda temos os melhores profissionais da educação”, destacou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins; do secretário de Educação, Claudio Piteri; e dos secretários de Governo, Sergio Di Nizzo; o de Obras, Waldyr Ribeiro, entre outras autoridades.

