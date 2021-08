O super estiloso Sr. Wilson: elegância de idoso viraliza na internet

A elegância com que um idoso circula pelas ruas de Paranaguá, no litoral do Paraná, tem encantado milhares de usuários nas redes sociais nos últimos dias.

publicidade

A postagem que traz diversas fotos mostrando o “super estiloso Sr. Wilson” tem milhares de compartilhamentos e comentários. “Que lindo!!! Um arraso!”, é um deles. “Quanta elegância! Que postura incrível!”, é outro.

“Por favor, quando a gente for velhinho, se vista assim”, comenta uma mulher, marcando o companheiro na postagem, feita por Paulo de Lara, também de Paranaguá, no Paraná, na manhã de terça-feira (17). “Estilo é pra quem tem”, comentou outro. “Vou me vestir assim quando ficar velhinho”, é mais um dos milhares de comentários. “Tem o ‘molho’”, elogia outro. “Pronto. Agora tenho uma motivação para viver até a terceira idade”, brinca mais um.

publicidade

Há quem compare o visual do “super estiloso Sr. Wilson” ao dos personagens da badalada série “Peaky Blinders”.