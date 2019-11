Osasco agora tem Centro de Referência em Diabetes

Osasco agora conta com um Centro de Referência em Diabetes, na Policlínica da zona Sul. A inauguração do espaço foi realizada pelo prefeito Rogério Lins em 14/11, Dia Mundial do Diabetes.

O órgão conta com a parceria da CPClin (Centro de Pesquisa Clínica), possui cinco consultórios e oferece atendimento com uma equipe multidisciplinar composta por endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiras especialistas em atendimento em diabete e assistentes sociais, além de grupos de orientação e de educação em diabetes voltados aos profissionais da atenção básica, pacientes e familiares.

“Nosso programa de prevenção e tratamento da doença contará com ações preventivas de orientação alimentar e atividades físicas para que todos tenham uma vida mais saudável”, destacou Lins.