Osasco terá passeio ciclístico e sorteio de duas bicicletas dia 20

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco promove no dia 20 de novembro, em parceria com a Dacarto, mais uma edição do Passeio Ciclístico Ecobike. A largada será às 9h, no Ginásio de Esportes José Liberatti, em Presidente Altino.

O percurso é de 9 km, com passagem dos ciclistas pelos principais pontos do bairro. Ao final do passeio serão sorteadas duas bicicletas. A concentração e retirada dos kits será das 7h30 às 8h30 no mesmo local de partida.

Mesmo quem não se inscreveu pode participar do passeio, que termina por volta das 10h. “O trajeto plano facilita a participação de toda a família. Queremos abranger centenas de munícipes”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

O evento é um projeto da Associação Pedala Brasil de Ciclismo, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania.

O projeto oferecerá gratuitamente estrutura com palco, sonorização, ponto de hidratação e kit com sacolinha, camiseta, squeeze e medalha de participação no final da prova para quem realizou a inscrição pelo site.

Haverá ainda um espaço para pequenos reparos nas bicicletas e um minicircuito com sinalização viária para as crianças aprenderem brincando sobre as leis de trânsito.