Pablo Vittar fala sobre gafes de Faustão no Melhores do Ano

Neste domingo (10), o apresentador Fausto Silva cometeu uma gafe na entrega dos troféus no “Melhores do Ano”, em seu programa Domingão do Faustão, promovido pela Rede Globo.

Ao anunciar a ganhadora do prêmio “Música do Ano”, Pablo Vittar, pela música “K.O”, Faustão chamou a artista de “Pablo Villar” algumas vezes durante o programa.

Segundo o site Purepeople, quando questionada nos bastidores pelo “GShow”, a drag queen garantiu que não ficou incomodada com o deslize: “Ele não erra meu nome, me eleva a um outro nível”.