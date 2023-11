Padilha recebe pedido para instalação do Instituto Federal de Educação em Carapicuíba

Um grupo de representantes da sociedade civil de Carapicuíba entregou ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um documento solicitando a retomada das tratativas para a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) no município.

publicidade

A delegação, liderada pela professora e ex-vereadora Cida Carlos e o ex-prefeito de Carapicuíba Sérgio Ribeiro (PT), foi formada por sindicalistas ligados à Educação, o representante da CUT, Edson Bertoldo, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor), Luciano Pereira Leite, e outros nomes representando a sociedade civil.

“Com a presença dessa instituição de ensino superior, os jovens e adultos da região terão acesso a uma formação acadêmica de qualidade, ampliando suas oportunidades de emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local”, argumentou Luciano na ocasião.

publicidade

As tratativas para a implementação do Instituto Federal em Carapicuíba começaram em 2010, quando Sérgio Ribeiro estava à frente da gestão da cidade. Segundo a comitiva, o ministro Padilha sinalizou como possível a retomada do processo, que “só não foi concretizado devido à interrupção do governo Dilma Rousseff em 2014”.

Ainda de acordo com o grupo, Padilha reforçou que o retorno do governo Lula corrobora para que a Educação seja valorizada em todos os níveis de ensino, desde o básico ao superior.

publicidade