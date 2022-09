Parque da Cohab, em Itapevi, começa a ser construído neste sábado (1°)

A Prefeitura de Itapevi inicia neste sábado (1°), a partir das 11h, a construção do Parque da Cohab. O evento será realizado em frente ao Cemeb Bemvindo Moreira Nery, na Avenida Pedro Paulino, 120 – Cohab I.

Este, que será o segundo parque da cidade, vai ter cerca de 35 mil m², com entradas pela Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, ao lado do Restaurante Bom Prato, e também pela Avenida Pedro Paulino, onde ficará o estacionamento para 120 carros, motocicletas e bicicletas.

O espaço de lazer e entretenimento contará com o Ginásio CIEF reformado, quadra de basquete, de vôlei e de futsal, três quadras de streetball, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, ciclovia, iluminação de LED, além de vestiários e banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Segundo a Prefeitura, serão investidos, com recursos próprios, R$ 13,4 milhões. O prazo de entrega da obra é de 18 meses.