Vacina contra Covid está liberada em Cotia para crianças acima de 3 anos

As crianças moradoras de Cotia com 3 anos ou mais já podem receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 em todos os postos de saúde.

O imunizante que a Prefeitura está aplicando é a vacina do Instituto Butantan (Coronavac), que os pequenos podem receber em uma das 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS`s) de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

É preciso que o responsável leve o documento com foto da criança e do responsável, comprovante de endereço de Cotia e, caso a criança não tenha CPF, é obrigatório levar o cartão SUS.

Para facilitar o atendimento, não esqueça do cadastro prévio no Vacina Já | Governo do Estado de São Paulo.

Confira aqui as unidades de saúde Cotia.