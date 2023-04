Páscoa: confira o que abre e fecha em Barueri no feriado prolongado

A Prefeitura de Barueri divulgou na manhã desta segunda-feira (3) o expediente desta semana, quando acontece a celebração da Páscoa. Confira abaixo.

Na quinta-feira (6) será ponto facultativo de Endoenças, na sexta-feira da Paixão de Cristo, dia 7, é feriado nacional. Nesses dias, não haverá funcionamento nas repartições públicas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Ganha Tempo. O atendimento nesses locais será retomado na segunda-feira (10).

Já os prontos-socorros municipais, a Farmácia Municipal, a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), responsável pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Defesa Civil, e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), funcionarão normalmente.

O Centro de Diagnósticos, no Jardim Tupanci, atenderá em 6 de abril (quinta-feira), das 7h às 19h, e ficará fechado na sexta-feira de feriado. Já o Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, no Centro da cidade, não abrirá nesses dois dias.

Parques abertos

O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, ficará aberto à população de segunda a quinta e também no sábado das 6h às 22h, e na sexta e no domingo das 6h às 20h. Já o Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville, funcionará das 7h às 17h; e o Parque Recreativo Taddeo Almeida Cananéia da Silva, no Parque Imperial, das 6h às 18h, todos os dias da semana, inclusive no feriado.

O Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, manterá o atendimento nos dias de feriado. O serviço de adoção de animais domésticos acontece todos os dias no Cepad I das 9h às 16h, inclusive finais de semana e feriados. O endereço é rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos. Os telefones para contato são o (11) 4198-0819 e o 3164-9735 (WhatsApp).

As feiras livres noturna e diurnas funcionarão normalmente.