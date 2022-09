PAT de Itapevi reúne 409 vagas de emprego para moradores da cidade

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi está com 409 vagas de emprego em diversas áreas para munícipes. As primeiras entrevistas ocorrem já nesta quinta-feira (22), e os interessados podem comparecer diretamente à unidade localizada no Resolve Fácil (rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde).

publicidade

São oportunidades para as áreas de ajudante de carga e descarga (25 vagas), auxiliar de logística (300 vagas), duteiro (1), eletricista auxiliar (1), eletricista geral (1), fiscal de prevenção de perdas (10), operador de empilhadeira elétrica (20), marceneiro (2), operador de telemarketing receptivo (45), soldador (1), supervisor de logística (2) e prencista horizontal (1).

Para todas as vagas é necessário ter acima de 18 anos. Para as vagas de ajudante de carga e descarga (ensino fundamental completo) e auxiliar de logística (ensino médio completo) não é necessária experiência. As demais, como duteiro, eletricista auxiliar, eletricista geral, fiscal e operador de empilhadeira exigem curso específicos na área.

publicidade

Mais informações sobre salário, jornada de trabalho, local e benefícios sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-9200. O PAT de Itapevi funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.