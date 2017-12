Pepsi vai usar Bolsonaro contra Coca de Pablo Vittar?

O boato em que a marca Pepsi estava pensando em fazer uma lata estampada com a foto do deputado Jair Bolsonaro é falso.

“A PepsiCo informa que não está produzindo latas de Pepsi com a fisionomia de personalidades brasileiras, não há previsão da realização de nenhuma ação deste tipo neste momento”, diz os representantes da marca em entrevista ao site EXAME.

A notícia chegou a ser veiculada na internet informando que a ação seria em resposta à marca concorrente, Coca-Cola, que anunciou recentemente a impressão de latas com os rostos de artistas brasileiros, entre eles a cantora Pablo Vittar, para campanha do final do ano.

A informação é falsa, assim como outras derivadas dela. Alguns sites chegaram a noticiar que a Coca-Cola teve um prejuízo bilionário com a impressão da Pablo e dos outros artistas nas latinhas. “Não é verdade que tenha havido queda de vendas ou prejuízo da Coca-Cola Brasil relacionados a essa campanha. As latas com as fotos dos artistas estão começando a ser distribuídas ao mercado”, diz assessoria da marca ao site da Uol.

A ação da Coca chegará às prateleiras no final de dezembro e trará rostos como Ludmilla e Luan Santana estampados nas latas. No total, serão nove personalidades, mas algumas ainda não foram divulgadas.