PF apreende relógios de luxo e dinheiro em casas de ‘Sheik dos Bitcoins’ investigado por fraudes

A Polícia Federal (PF) deflagou, nesta quinta-feira (6), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes bilionárias com criptomoedas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo; em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná; e em cidades de outros dois estados brasileiros.

publicidade

As ordens foram expedidas pela 23°Vara Federal de Curitiba. De acordo com a PF, em janeiro, o departamento de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos informou que uma empresa internacional e seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, estavam sendo investigados por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.

“Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, iniciou-se investigação em Curitiba por conta das suspeitas da ocorrência de crimes conexos às fraudes praticados nos EUA pelo brasileiro, notadamente quanto à lavagem transnacional dos recursos ilícitos recebidos no exterior”, informou a corporação.

publicidade

As investigações revelaram que o ‘Sheik dos Bitconis’, como ficou conhecido, tinha mais de 100 empresas abertas no Brasil e que estaria lesando investidores brasileiros e no exterior.

Também foi constatado, segundo a PF, que a mesma organização criminosa cometia fraudes parecidas, mas focada em marketing multinível, nos Estados Unidos e em ao menos outros dez países. Ainda segundo as investigações, a organização criminosa teria movimentado, no Brasil, cerca de R$ 4 bilhões.

publicidade

Além de Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo; Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná; foram cumpridos mandados em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina; e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Cerca de 100 policiais, além de servidores da Receita Federal, participaram da operação.

Com a Agência Brasil