PM recupera caminhão roubado e prende quadrilha em Barueri

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (13), três indivíduos que roubaram um caminhão e tentaram fugir, em Barueri. As equipes foram acionadas via COPOM para atender a ocorrência.

Ao se depararem com os policiais, no limite entre Barueri e Jandira, os indivíduos empreenderam fuga, mas foram alcançados, na Avenida Gupê. Dois criminosos foram detidos e um terceiro conseguiu fugir por uma passarela, na rodovia Castello Branco.

Em seguida, a PM recebeu a informação de que o suspeito em fuga roubou um veículo e fez uma vítima refém. Ele foi surpreendido e abordado por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, na Rua Guilherme Pompeu de Almeida, já em Araçariguama.

No veículo, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e libertaram a vítima, durante busca veicular, os policiais localizaram um revólver cal. 38 carregado com 5 munições utilizado no roubo, segundo a PM.

Os criminosos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça. Foi constatado ainda que um dos indivíduos possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo na Bahia.