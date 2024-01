Portal do Trabalhador de Osasco está com vagas de atendente de restaurante...

O Portal do Trabalhador de Osasco está com vagas de atendente de restaurante e recepcionista exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).

A empresa oferece:

Salário de R$1.788,60;

Vale-transporte necessário;

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

PLR;

Refeição no local.

A escala de trabalho é 6×1, em diversos horários.

Não é necessário ter experiência, mas os candidatos precisam ter ensino médio completo.

Os interessados devem enviar o CPF, ID da vaga (Atendente ID 7439862 e Recepcionista ID 7439929), currículo e laudo que comprove a deficiência para o Whatsapp 94287-0324 até o dia 16/1.

Os candidatos que estiverem no perfil procurado serão chamados pelo Portal.