Prazo para inscrições em concurso público do INSS termina hoje (3)

Termina às 18h desta segunda-feira (3) o prazo para se inscrever no concurso público do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). São oferecidas 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, com salário de até R$ 5.905,79.

Os interessados devem ter o ensino médio completo ou curso técnico. A seleção será feita por meio de prova objetiva (dia 27 de novembro), e curso de formação com carga horária de até 180 horas.

As inscrições podem ser feitas no portal Cebraspe, com taxa de R$ 85. Leia o edital.

