“Vou retribuir a confiança com muito trabalho”, diz Emídio, reeleito com mais de 157 mil votos

“Vou retribuir a confiança com muito trabalho”, diz Emídio, reeleito com mais...

O ex-prefeito de Osasco e deputado estadual, Emídio de Souza (PT), foi reeleito no domingo (2) com 157.834 votos. Direto da Avenida Paulista, o político gravou um vídeo para agradecer ao eleitorado que garantiu sua vitória nas urnas: “Que felicidade! Vou retribuir a confiança com muito trabalho”.

Na região, Emídio foi o segundo candidato a deputado estadual com mais votos, atrás apenas de Bruna Frulan, que conquistou mais de 195 mil eleitores.

O deputado falou ainda sobre a expectativa pelo segundo turno de Lula para a Presidência da República, e Fernando Haddad para o governo de São Paulo. “Agora vamos juntos garantir a vitória do Lula e do Haddad no segundo turno”, completou.

Gratidão às mais de 157 mil pessoas que votaram em mim! Que felicidade! Vou retribuir a confiança com muito trabalho. Agora vamos juntos garantir a vitória do Lula e do Haddad no segundo turno! pic.twitter.com/KqV4gMwIja — Emidio de Souza 13131 (@EmidioDeSouza_) October 3, 2022