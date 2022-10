Sequestrador dorme e vítima consegue fugir de cativeiro em Cotia

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada de domingo (2), depois de manter uma mulher refém dentro de um imóvel, no Jardim Lina, em Cotia. Vítima conseguiu escapar do cativeiro no momento em que o indivíduo dormia.

A vítima do sequestro conseguiu chegar até uma equipe da Guarda Municipal de Cotia, que se deslocaram imediatamente ao endereço. No local, os guardas encontraram o sequestrador dormindo em um colchão que estava no chão.

Ele foi detido, levado ao DP de Cotia e encaminhado à Cadeia Pública do município. A polícia investiga o caso e procura por outros suspeitos de envolvimento no crime.

