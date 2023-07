Primeira Escola do Futuro de Osasco será no D’Avila

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou que a primeira Escola do Futuro de Osasco será no Jardim D’Avila, na zona norte de Osasco. O anuncio foi feito durante a reunião de Lins com a comunidade nesta segunda-feira (24).

A Escola do Futuro será construída onde é hoje a Cemeief Alípio da Silva Lavoura, que será fechada a partir de 2024. Os alunos da unidade fechada serão remanejados para outras escolas próximas.

A nova escola funcionará nos moldes dos CEUs, oferecendo atividades recreativas, esportivas e culturais, além de piscina e teatro, abertos não apenas para os alunos, mas também para a comunidade.

Além disso, segundo o prefeito, serão iniciadas as obras da CEMEI do Jardim Mutinga, que será construída onde é hoje uma associação de moradores do bairro.