Residencial em Alphaville, Barueri, tem infestação de carrapatos

Moradores do Residencial Dois de Alphaville, bairro nobre de Barueri, têm reclamado de uma infestação de carrapatos em uma das áreas do condomínio, segundo reportagem do jornal “Alpha Channel News”.

publicidade

O trecho com o problema fica na área de recuperação ambiental do Parque Ecológico do Tietê, que fica dentro do condomínio e abriga dezenas de capivaras, que são as principais hospedeiras do carrapato estrela. Em grupos de WhatsApp, há reclamações e relatos de crianças picadas pelos carrapatos.

De acordo com a reportagem, após reclamações, a administração do condomínio providenciou a limpeza e dedetização no local. O condomínio não se pronunciou ao “Alpha Channel” porque “não passa informações internas aos órgãos de imprensa”.

publicidade

Leia também: Daniela Albuquerque faz festa de aniversário intimista em sua mansão gigante em Alphaville

Leia também: Morador de Alphaville, Pyong Lee ganha relógio de R$ 200 mil ao completar 28 anos