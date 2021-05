Rochdale, em Osasco, ganhará Centro Cultural com cinema público até o fim do ano

O Jardim Rochdale, na zona Norte de Osasco, deve ganhar um Centro Cultural com cinema público até o final do ano, segundo a Prefeitura.

O espaço público é construído na rua Niterói. Terá três andares, com auditório, onde funcionará o primeiro cinema público da cidade, sala de reuniões, de cursos, e de aulas de teatro e dança, além de espaço para cooworking, sala de professores, sanitários, rampas de acesso aos pavimentos e elevador.

Outras obras no Rochdale

Além disso, uma das maiores obras de infraestrutura em andamento na cidade é a de canalização do córrego do Rochdale, que também beneficiará os moradores do Jardim Canaã e Jardim Aliança. Na altura da Rua Niterói, as equipes fazem o desassoreamento na parte já canalizada.A obra de canalização tem o total de 2 mil metros de extensão, dos quais 1 mil metro já foi concluído. Há ainda a execução de pavimentação, a implantação de guias e sarjetas e guard rail no trecho.

Mudas de diversos tipos de árvores estão sendo plantadas próximas ao córrego como forma de compensação ambiental.

Outra obra que a Prefeitura deve iniciar em breve, próximo ao futuro Centro Cultural é a construção de 100 apartamentos para famílias que hoje vivem em área de risco. Ainda na área da habitação, está prevista a regularização de lotes, que há muitos anos os moradores aguardam com expectativa.

“Aqui nessa região centenas de pessoas moravam dentro do córrego. Nós removemos essas famílias e hoje trabalhamos na consolidação de novas vias. Transformações estão sendo realizadas Rochdale”, disse o prefeito Rogério Lins (Podemos), que visitou nesta quarta-feira (19), obras em andamento no bairro.