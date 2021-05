Outdoor ambulante: blogueiro ganha mais de R$ 70 mil por mês ao tatuar propagandas no pescoço

O blogueiro russo Egor Onopko tatuou o nome de 10 empresas no pescoço e passou a receber mensalmente pelas propagandas. Com a ideia de se tornar um verdadeiro “outdoor ambulante”, ele recebeu propostas de empresas da Ucrânia e da Rússia.

No Instagram, Egor fez o anúncio de que o lado direito de seu pescoço estava disponível para receber propagandas. O resultado foi positivo para o rapaz, que fechou contratos e passou a receber cerca de 1 milhão de rublos por mês, o equivalente a R$ 71,4 mil (na cotação atual).

Egor contou que precisou recusar várias propostas e que todas as tatuagens anunciadas em seu pescoço foram formalizadas em contratos com as respectivas marcas. Entre as cláusulas contratuais está a proibição de remover as tatuagens. Ele também terá de mantê-las visíveis para o resto da vida.

