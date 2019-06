Roldão ajusta últimos detalhes para inaugurar 2ª unidade em Osasco, na quarta (12)

O Roldão Atacadista faz os últimos ajustes antes da inauguração de sua segunda unidade na cidade de Osasco, na avenida Presidente Médici, zona Norte, que acontece na manhã de quarta-feira (12). Trata-se da 33ª loja da rede.

A segunda unidade do Roldão em Osasco possui 7,5 mil metros quadrados de área total, sendo 3,7 mil metros quadrados de área de vendas, e criou 148 vagas de emprego.

Serão disponibilizados mais de 8 mil produtos de diferentes categorias. Entre elas, alimentos, limpeza, hortifrúti, perfumaria, bazar, perecíveis e açougue. A unidade contará com 20 check-outs e 231 vagas de estacionamento.

Publicidade

…..

Leia também: Parque aquático em Cotia é inaugurado neste domingo (9)

…..

“Os moradores da região terão uma loja ampla, com muita variedade, estacionamento, formas de pagamento, promoções e preços realmente baixos”, afirmou Ricardo Roldão, CEO da rede, ao jornal Giro News.

Publicidade

Inauguração Estamos a todo vapor com a inauguração da segunda loja do Roldão em Osasco! Você não pode perder, vai ser incrível. Próxima quarta-feira, dia 12/06, às 09:00. Publicidade #inauguracao #roldaoatacadista #osasco #parceiraodebonsnegocios Publicado por Roldão Atacadista em Sexta-feira, 7 de junho de 2019

A outra loja do Roldão em Osasco fica em Quitaúna.

…..

Leia também: Lopes Supermercados agora tem compra online, WhatsApp de ofertas e app de descontos

…..

Outras inaugurações em Osasco

Publicidade

Além da segunda unidade do Roldão, outras grandes redes vão inaugurar lojas em Osasco nos próximos meses, como a Decathlon, líder do varejo esportivo, o restaurante Coco Bambu (ambos ficarão no SuperShopping); e a Sodimac, líder no setor de materiais de construção, reforma e decoração na América Latina, que vai ficar ao lado do Shopping União.

“Escolhemos a cidade de Osasco para a abertura de nossa loja porque acreditamos no potencial da região”, explica Eduardo de Vries, diretor presidente da Sodimac Brasil.

Além disso, no fim do ano passado, a rede de restaurantes e hamburgueria Madero inaugurou sua primeira unidade em Osasco.