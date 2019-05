Lopes Supermercados agora tem compra online, WhatsApp de ofertas e app de descontos

A rede Lopes Supermercados, empresa que atende 20 milhões de clientes por ano em suas 30 lojas, renovou seu layout e criou novos canais de relacionamento com consumidores. Com unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a rede agora tem compra online, WhatsApp de ofertas e o aplicativo Meu Desconto Lopes, com download gratuito para IOS e Android, que oferece ofertas exclusivas, com descontos de até 50%.

“A marca se revitalizou para atender a uma demanda do cliente, cada vez mais antenado e conectado. Implantamos a compra online e queremos estar mais próximos, por isso investimos em entender as necessidades e atender as expectativas desse consumidor que anseia por serviços diferenciados, valorização do seu tempo e conexões reais”, diz Fabiana Mourão, head de marketing da rede.

Uma pesquisa com consumidores mostrou que os clientes valorizam a oferta de produtos de qualidade e o atendimento acolhedor. Características que transparecem no posicionamento da marca como “superfamília”. “Assumir esse mote superfamília é ir ao encontro da essência da marca, revelada pela voz dos clientes, explica Fabiana Mourão.

Para baixar o app para Android, clique neste link. Para usuários de iPhone (iOS), este é o link.

