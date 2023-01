Santana de Parnaíba anuncia concurso público para vários cargos

A Prefeitura de Santana de Parnaíba abre na segunda-feira (6) as inscrições para seu novo concurso público com vagas para vários cargos e jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Os salários variam de R$ 1.406,07 a R$ 7.295,00, além dos benefícios.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

• Agente de Limpeza Pública, Agente de Serviços de Alimentação, Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços Públicos (cargo com serviços manuais e inespecíficos, exigindo esforço físico – braçal), Operador de Máquinas Tratorista (Alfabetizado);

• Motorista (Fundamental Completo);

• Agente de Atendimento, Agente de Defesa Civil, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Desenhista Técnico, Fiscal de Obras, Fiscal Municipal de Posturas, Monitor Assistencial (Médio Completo);

• Técnico em Meio Ambiente, Técnico Tributário (Médio/Técnico Completo);

• Analista Programador, Assistente Técnico Jurídico, Educador Esportivo (Atividades Aquáticas), Terapeuta Ocupacional (Superior Completo).

As Provas Objetivas (para todos os cargos), Dissertativa e a entrega dos documentos para a Prova de Títulos e do Tempo de Experiência Profissional (quando houver), serão realizadas no dia 2 de abril.

As inscrições poderão ser feitas até 9 de março somente no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br)

