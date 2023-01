Gerson Pessoa reúne vereadores de Osasco para falar sobre mandato na Alesp

O deputado estadual Gerson Pessoa (PODE) reuniu ontem (30) os vereadores de Osasco para falar sobre como será seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Na reunião, intermediada pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), Pessoa reforçou seu compromisso com o município e destacou que seu mandato buscará fortalecer as ações e parcerias entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

“Sabemos que Osasco avançou bastante em vários setores nos últimos anos, mas temos consciência de que dá pra avançar muito mais com um deputado estadual cobrando o apoio do Governo do Estado”, disse Gerson. “Sabemos o quanto o apoio da Câmara Municipal tem sido importante nesse processo de crescimento da cidade”, complementou o deputado estadual.

Em 15 de março, Gerson Pessoa, que foi secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco, tomará posse oficialmente como deputado estadual.