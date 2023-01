Oeste recebe o Linense nesta quarta-feira (1) na Arena Barueri pelo Paulistão A2

O Oeste recebe o Linense nesta quarta-feira (1), às 19h, na Arena Barueri, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão A2 Kia 2023.

Os ingressos já estão à venda on-line (site tickethub.com.br).

As bilheterias da Arena abrem no dia do jogo, às 17h30 para a compra física e troca dos vales ingresso que foram distribuídos nos últimos dias.

O Oeste está em 12° na tabela – uma posição atrás do Linense – com uma vitória, dois empates e duas derrotas na briga pelo acesso.