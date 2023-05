SBT exibirá reprise da novela “Rebelde” em junho

Diante do sucesso do anúncio da turnê que vai marcar o retorno do RBD, o SBT decidiu exibir a reprise da novela que fez sucesso nos anos 2000. O retorno de “Rebelde” na programação da emissora de Osasco está previsto para o dia 12 de junho, às 14h15.

A data e hora da exibição estão sendo divulgados nos intervalos comerciais do SBT. Agora, os fãs da produção protagonizada por Anahí, Dulce Maria, Maite Peroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez e Alfonso Herrera, vão poder matar a saudade do trama que narra o cotidiano dos adolescentes que estudam em um colégio semi-internato.

A turnê da banda mexicana, que não terá a participação de Alfonso Herrera, começa em novembro e tem shows confirmados em São Paulo. No início deste mês, uma moradora de Itapevi viralizou nas redes sociais após ter tido o ingresso para o show queimado pelo ex-marido.

